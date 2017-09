Alar Varrak: sisetunne, ütleb, et on võimalus teise ringi minna

Vastasest parema ülevaate saamiseks lendas Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok juba laupäeval Makedooniasse, et vaadata oma silmaga Karpoš Sokoli mängu. Eelmisel hooajal lõpetas klubi Makedoonias hõbemedaliga, eurosarjas osaletakse ajaloos esmakordselt.

"Neil on üks väga hea tagamängija ja korralikud pikad. Mõned on Makedoonia koondise mängijad ja lisaks 5-6 välismaalast. Ma arvan, et umbes meie masti sats. Mul sisetunne ütleb, et sealt on võimalik teise ringi minna," uskus Cramo peatreener Alar Varrak.

Esimese mängu peab Kalev teisipäeval võõrsil, korduskohtumine mängitakse juba neljapäeval Tallinnas. Teises ringis kohtuks valitsev Eesti meister Ungari praeguse parima klubi Fehervari Albaga.