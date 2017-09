Kristjan Ilves suvisest ettevalmistusest: oleme kvaliteedile rõhunud

Kristjan Ilves otsustas koduse meistritiitli saatuse sisuliselt juba hüppevooruga, kus ta sai kirja 98 meetrit. Murdmaasõidu eel edestas Ilves lähimat konkurenti 46 sekundiga ning finišis rohkem kui poolteise minutiga. Suvises MK-sarjas tänavu korra viiendaks tulnud kahevõistleja hindab ettevalmistust ideaalilähedaseks.

"Eks ta natukene ole sinna murdmaa poole kallutatud ja on rohkem mahtu tehtud. Samas, kui vaadata treeningpäeviku andmeid, siis on ka hüpete arv tõusnud. Ja just heade hüpete arv. Oleme kvaliteedile rõhunud ja hüpe on paremaks ja stabiilsemaks läinud," sõnas Ilves ETV spordiuudistele.

Eesti kahevõistlejate jaoks on tuleva hooaja peamisteks eesmärkideks kodune MK-etapp ja olümpiamängud. Neljaliikmeline koondis, kuhu lisaks Ilvesele kuuluvad Karl-August Tiirmaa ja vennad Kail ning Han Hendrik Piho, on suvel palju ühiselt treeninud. Koondislaste murdmaa-alast ettevalmistust nõustab Anatoli Šmigun, kes möödunud talvel tegeles vaid Kristjan Ilvesega.

Pühapäeval Eesti meistrivõistlustel Han Hendrik Piho ja Karl-August Tiirmaa järel neljas olnud Kail Piho ütleb, et sarnaselt vennaga oli tal kevadel sportlastee jätkamise osas kahtlusi. Lõpuks sündis aga positiivne otsus. Eesti kahevõistluse tagala pole õnneks sugugi tühi ja kõik teeneka neliku liikmed ei saa olümpiale sõidus veel kindlad olla.