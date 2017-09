Manchester United lõi Evertonile neli vastuseta väravat

Liigatabelis on viie vooru järel 13 punktiga juhtimas kaks Manchesteri klubi, Londoni Chelsea on 10 silmaga kolmandal ja Newcastle United 9 punktiga neljandal real. Arsenali leiame 7 silmaga alles 12. positsioonilt.

83. minutil lõi Henrik Mkhitaryan aga tabloole seisuks 2:0 ning see murdis külalisvõistkonna täielikult. Lõpuks said väravarõõmu tunda ka Romelu Lukaku ja penalti realiseerinud Anthony Martial.

