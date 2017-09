Eestlane võitis esmakordselt quadide motokrossi EM-tiitli

Euroopa meistritiitel tuli 17-aastasele Pärnu Motoclubi sõitjale Saarele aga 237 punktiga, teiseks jäänud norralane Christopher Tveraen kogus 184 punkti. Noormehe saavutus on seda tähelepanuväärsem, et hooaja esimesel etapil ei saanud ta tehniliste probleemide tõttu ühtegi punkti.

