Käsipalli karikasarjas võidud Viljandile ja Aruküla/Audentesele

Teine pooltund möödus jälle suhteliselt võrdses heitluses, mulgid kasvatasid eduseisu vaid ühe värava võrra ning said koduseks kordusmänguks kolmapäeval turvalisena tunduva 34:25 edu. Üleplatsimehena viskas Viljandi HC poolel Robert Lõpp 13 väravat, Oskari eest oli täpseim 37-aastane Priit Kotsar.

