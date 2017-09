Solberg viidi Riias haiglasse, Kristoffersson kindlustas MM-tiitli

Neljast kvalifikatsioonisõidust kaks võitnud Kristoffersson pääses parimana poolfinaali, kust väljus samuti võitjana, teisena sai samast poolfinaalist edasi mullune maailmameister Mattias Ekström (Audi S1; EKS) ning kolmandana norralane Andreas Bakkerud (Ford Focus RS; Hoonigan Racing Division).

Teise poolfinaali esimeses kurvis trügiti Solberg rajalt välja ja seejärel sõideti talle veel otsa. Kahel esimesel hooajal rallikrossi maailmameistriks tulnud Solberg viidi rajalt ära kiirabiautoga ja ta toimetati Riia haiglasse. Solbergi pressiesindaja sõnul kurtis norralane seljavalu üle, haiglas tuvastati tal rangluumurd.

Videot Solbergi õnnetusest saab vaadata siit.

Solbergi õnnetuse järel sõit katkestati. Uue stardi järel tagasid koha finaalis Sebastien Loeb (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen), Nico Müller (Audi S1; EKS) ja kodupubliku suureks rõõmuks ka Janis Baumanis (Ford Fiesta; Team Stard).

Finaalis võttis Kristoffersson kindla esikoha, teisena lõpetas Ekström ja kolmandana Loeb. Kristoffersson on tänavuse hooaja kümnest etapist võitnud kuus, neist viis järjest, MM-sarja varasem rekord oli kolm järjestikust etapivõitu.

"See on uskumatu tunne. Ilmselt läheb aega, et see mulle kohale jõuaks, sest ma tõesti ei oodanud siin maailmameistriks tulla. Imeline, et olen suutnud viis etappi järjest võita. Tänan kogu meeskonda ja suur tänu ka mu perekonnale, mu isale," ütles Kristoffersson pisaratega võideldes.

Kristoffersson on 271 punktiga MM-sarja liider, edestades 62 punktiga Solbergi. Kuna jäänud kahe etapiga on võimalik teenida maksimaalselt 60 punkti, kindlustas tuli Kristoffersson maailmameistriks. Mullu võitis ta MM-sarjas hõbeda ja tunamullu pronksi.

Kolmas on MM-sarjas 204 punktiga eelmise aasta maailmameister Ekström.

Lisaks individuaalsele MM-tiitlile kindlustas PSRX Volkswagen Sweden Riias ka meeskondliku MM-tiitli, olles 480 punktiga liider, teisel kohal oleval Team Peugeot-Hansenil on 346 ja kolmandal kohal oleval mullusel maailmameistril EKS-il 303 punkti.