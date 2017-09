Peter Sagani võimalused MM-tiitlit kaitsta kahanesid

Kahel eelmisel aastal grupisõidus maailmameistriks kroonitud Sagan timmis MM-iks vormi mäelaagris ja võitis seejärel GP Quebeci. Euroopasse naastes haigestus Sagan aga palavikku. Tema treener Patxi Vila lisas, et ratturil on ka kurguvalu. "Võtame asja rahulikult. Treenime kodus ega muretse eriti," lisas Vila.

