Atlanta United püstitas võimsa USA jalgpalli publikurekordi

Ametlikult kolme aasta eest loodud, kuid alles selle aasta märtsis esmakordselt väljakule tulnud Atlanta Unitedi mängu oli uuele Mercedes-Benzi staadionile kogunenud vaatama 70 425 inimest. Senine MLS-i publikurekord 69 255 oli alates 1996. aastast Los Angeles Galaxy käes. Galaxy oli seotud ka tabelis seni teisel kohal olnud mänguga, kui 2007. aastal kogunes New York Red Bullsi Giants Stadiumile David Beckhami debüüti vaatama 66 237 inimest.

MLS-i mänge külastab keskmiselt ligi 22 000 inimest, mis teeb sellest kaheksanda kõige külastatuima jalgpalliliiga maailmas. Küll mängivad mitmed MLS-i meeskonnad ameerika jalgpalli liiga NFL-i staadionitel, kuid ei suuda neid täita - NFL on keskmiselt 69 500 pealtvaatajaga selgelt maailma külastatuim spordiala.

Enne käesoleva hooaja algust oli Atlanta suurim USA linn, millel puudus MLS-i frantsiis ning uue võistkonna fännid on näidanud, et jalgpall saabus õigesse kohta - Atlanta United müüs kahe kuuga 30 000 hooajapiletit, võistkonnal on Twitteris pea 700 000 jälgijat ning poolehoidjad on kiita saanud staadionil valitseva suurepärase atmosfääri eest. Käesoleval hooajal on Atlanta idakonverentsis 43 punktiga viiendal ehk play-off'i viival kohal.