Perez ja Ocon sõidavad Force Indias ka järgmisel aastal

"Lepingute pikendamine Sergio ning Estebaniga annab meile järgmiseks hooajaks stabiilsust, sest tegemist on ühe vormel-1 sarja põnevaima sõitjatepaariga," sõnas meeskonna pealik Vijay Mallya.

"Force Indias jätkamine oli minu jaoks prioriteediks," kinnitas 20-aastane mehhiklane. "See on meeskond, mis on lubanud mul minu talenti tõestada ja ma tunnen end siin väga õnnelikuna. Ma olen meie saavutuste üle uhke ja usun, et see jätkub."

MM-sarja üldarvestuses on Perez seitsmes, Ocon jääb temast kaheksandana maha kolme silmaga.