Leicesterist vallandatud Ranieri on Prantsusmaal hoogu sattunud

Prantsusmaa kõrgliigahooaega kahe järjestikuse kaotusega alustanud Nantes on seejärel Ranieri taktikepi all võitnud kolm mängu ja viigistanud ühe, laskmata seejuures lüüa endale ühtegi väravat. Viimati alistati laupäeval koduväljakul Caen 1:0. Head tulemused on Nantes'i tabelis kergitanud kuuendale kohale ning hea seeria võib jätkuda ka nädala pärast, sest külla sõidetakse Ligue 1'i eelviimasele Strasbourg'ile.

