Serbia peatreener: Sloveenia on finaalis favoriit

Ühtlasi on tegemist esimese EM-finaaliga, kui mõlemat koondist juhendab ühe riigi kodanik, sest nii Aleksandar "Saša" Djordjevic kui Igor Kokoškov on serblased. Kui mängijakarjääri jooksul Euroopa parimate pallurite sekka kuulunud Djordjevic on endale nime teinud Vanas Maailmas, juhendades nii Milano Olimpiat, Treviso Benettoni kui Ateena Panathinaikost, on Kokoškov, kelle mängijakarjäär lõppes autoõnnetuse tagajärjel saadud vigastuste tõttu juba varastes 20. eluaastates, treenerina tegutsenud peamiselt USA-s.

"Sloveenia on favoriit, sest nad on turniiri jooksul mänginud kõige paremat ja nauditavamat korvpalli," sõnas Serbia peatreener Djordjevic pärast võitu Venemaa üle. "Nad on leidnud tuge oma poolehoidjatelt ja nende enesekindlus on kasvanud iga muljetavaldava võiduga, seega teame, et meil seisab finaalis ees väga keeruline ülesanne."

"Djordjevic ütles küll, et oleme favoriidid, kuid ma ei kahtle hetkekski selles, et ta käseb oma mängijatel Sloveenia jalge alla tallata," tõdes Kokoškov. "Tal on mängijana ja treenerina minust palju rohkem kogemusi, kuid ta ei peta mind ära."

"Inimesed ei uskunud, et me jõuame finaali, sest meie ridadest puuduvad mitmed tippmängijad," sõnas Serbia keskmängija Boban Marjanovic. "Me oleme endasse uskunud ja see on meeskonna jaoks kõige tähtsam. Minu jaoks tähendaks tiitlivõit kõike. Selle jaoks oleme me siia tulnud ja me tahame sajaprotsendiliselt võita. See oleks uskumatu nii võistkonnale kui kogu Serbiale."