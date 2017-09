Teenekas Navarro lõpetab tänase pronksimängu järel koondisekarjääri

Koos hilisemate koondisekaaslaste Pau Gasoli ning Raul Lopezega 1999. aastal U-19 maailmameistriks tulnud Navarro esindas A-koondist juba järgmisel aastal toimunud suveolümpiamängudel Sydneys, debüüdi Euroopa meistrivõistlustel tegi Navarro 2001. aastal ning viskas toonases pronksimängus Saksamaa vastu 27 punkti.

Hilisema koondisekarjääri jooksul aitas La Bomba Hispaania kahe OM-hõbedani, 2006. aasta maailmameistritiitlini ja 2009. ning 2011. aastal Euroopa meistritiitlini. Lisaks kuuluvad tema auhinnakappi OM-pronks ja kaks EM-hõbedat.

"Me tahame võita Navarro jaoks, [Sergio ]Llulli jaoks, meie jaoks, kogu Hispaania jaoks," sõnas ACB-le ääremängija Juan Hernangomez. "Ilma Juan Carlos Navarrota ei oleks Hispaania seal, kus ta on praegu. Me poleks oma triumfidest saavutanud pooligi. Minu jaoks on olnud au tema kõrval mängida ning temalt võimalikult palju õppida - ka siis, kui olen vahepeal temalt küsinud liiga palju küsimusi."

"Ma tahan teda tänada kõige eest, mida ta on Hispaania korvpalli heaks teinud," jätkas Hernangomez. "Teist Juan Carlost ei tule, seega naudime viimast mängu koos temaga ja proovime talle medali võita. Kui Juan Carlos räägib, on kõik vait, sest ta ütleb alati midagi tähtsat. Kui ta [vise] tabab, on see väärt kahte, sest see annab meeskonnale võimsa süsti."