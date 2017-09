FOTOD | Madridi Atletico pühitses uue kodustaadioni võidukalt sisse

Atletico jaoks oli tegemist esimese kodumänguga vastavatud Metropolitano staadionil. Enne mängu toimunud avamistseremoonial värvis ilutulestik taeva kirde-Madridis asuva 67 000 inimest mahutava staadioni kohal punaseks ja valgeks, langevarjurid tõid väljakule nii hiljem mängu pandud palli kui Hispaania ja klubi lipud.

"Mul on suur au kirjutada enda nimi klubi ja staadioni ajalooraamatutesse," sõnas võiduvärava autor Griezmann pärast kohtumist. "Me ootasime siin mängimist kaua ja fännid olid tõesti 12. mängijaks. Minu jaoks on see parim staadion, kus mängida."

Atletico mängis eelnevalt Vicente Calderonil, staadionil, mis oli nende koduks alates aastast 1966. Seetõttu tegid ajaloolises mängus sümboolse avalöögi klubi staažikas ründaja Fernando Torres ning Jose Eulogio Garate, kes mängis Atletico eest aastatel 1966-1977.

"Oli rõõmustav näha toetajaid õnnelikuna, kuulda klubi hümni uuel staadionil ning olla tunnistajaks mitme põlvkonna Atletico fännide koosviibimisele," tõdes ovatsioonide saatel vahetusest mängu sekkunud Torres pärast matši lõppu.

