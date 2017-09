Endine F1 piloot ERR-ile: häid sõitjaid on palju, kohti vähe

Rallimaailmas on praegu mehetegusid tegemas Ott Tänak, kuid lõplikku läbimurret absoluutsesse tippu pole suutnud meie ringrajasõitjad. F1 meeskonna ridadesse on aastate eest kuulunud Marko Asmer ja Kevin Korjus, kuid Grand Prix etapil võistlemine reaalsuseks ei saanud. Üheks põhjuseks ilmselt nõutud rahanumbrid. Suurtiimidel kulub aastas metsikuid summasid ning tihtipeale on eelarve täitmiseks vaja sõitjaid, kelle sponsorid meeskonda rahaliselt toetaks.

"Mõned meeskonnad kulutavad aastas pool miljardit dollarit ja see on mõttetu," sõnas F1-sarja tegevjuht Chase Carey. "Meeskonnad, kes kulutavad vähem, paluvad endid teiste eest kaitsta. See on võidurelvastumine. Sari ei muutu atraktiivsemaks, vaid vastupidi. Tekivad kaks eraldi kategooriat ja need, kes kulutavad poolest miljardist vaid pisku ei suuda suurtega konkureerida."

Millised võiksid aga olla noore ringrajasõitja väljavaated vormel-1 sarja jõuda? Või kui mitte sinna, siis kuhu püüelda? Eestlastest on praegu mainekates sarjades sõitmas Ralf Aron, Jüri Vips ja Martin Rump.

"Vahel on mul tunne, et vormel-1 sarja ei jõua parimad noorsõitjad," tõdes ERR-ile endine F1-sõitja Alex Yoong. "Max Verstappen on erand, sest tal on kõik vajalik olemas, et sellisel tasemel sõita. DTM on tugev, ka GT-sarjad, eriti Blancpain Euroopa. Meil pole Aasias veel sellist kvaliteeti. Kuid Euroopas, eriti Blancpain'i sarjas, on konkurents väga tihe. Häid sõitjaid on palju, kuid kõigile ei jagu kohti."