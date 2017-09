Tallinna maratoni võitnud Austa: olen neid radu aastaid sõitnud

"Tallinna maratoni radadel olen aastaid sõitnud, ega siin väga midagi uut ei olnud," kinnitas ERR-ile Austa. "Need jõnksud on kõik läbi sõidetud. Oli üllatavalt kuiv, arvestades seda, mis vihm siin öösel oli. Midagi ülemääraselt rasket ei olnud."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel