Jüri Tamm andis esimesel omanimelisel võistlusel välja tammepuust karikaid

Kahekordne olümpiapronks ja MM-hõbe korraldas esimese omanimelise karikavõistluse Pärnus Niidupargi staadionil, kus ta ise pole kunagi heitnud, küll aga poisikesena suusatanud. Vaatamata vihmasajule käisid vasarat keerutamas nii 11-aastased algajad kui kogenud veteranid, kohalikud tegijad kui külalised Soomest, Lätist ja Venemaalt. Seekord jäid pikemad kaared 64 meetri peale, kuid aja jooksul loodab Tamm kasvatada Estohammerist jõuproovi, mille tulemused küündivad 80 meetrini.

"Nüüd on tekkinud uus põlvkond ja ma arvan, et noortel on võistlusi vaja," tõdes kahekordne OM-pronks. "Mingi sünergia peaks olema. See, et nad võistlevad siit linnast üles kasvanud sportlase auhindadele ja karikad on tammepuust, on minu arvates vahva."

Tamme 33 aasta eest püstitatud Eesti rekord 84.40 on jätkuvalt maailma kõigi aegade kaheksa tulemus. Esimese Estohammeri aitas tal läbi viia Pärnu treener ja kunagine treeningkaaslane Mihkel Lembit. Ise Tamm ringis ei käinud, kuid näitas, kuidas vasara traati oma kätega kruttida ja sigeks teha.

Maailmarekordi püstitanud mees tahab oma algatusega näidata, et ka raudmuna käes pöörlemine võib olla sportlik, tervislik ja huvitav tegevus, millega saab elule värvi juurde lisada.

Vaata ka pikemat intervjuud Jüri Tammega: