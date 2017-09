Visnapuu välismängijate kodustamisest: kindla eesmärgi puhul miks mitte

Väga paljud eestlased on elanud Sloveeniale kaasa. Mida nad on teinud sellel turniiril enneolematult hästi?

Esiteks on neil väga hea komplekteeritus, sama võib öelda Serbia kohta. Mis on mulle finaali jõudnud meeskondade puhul sümpatiseerinud - mõlemad meeskonnad mängivad võistkonnana. On olemas selged liidrid, aga väga tähtsat rolli mängivad need mehed, kes tulevad vahetustest ja terve võistkond ajab ühte asja.

Sloveenia suur jõud Anthony Randolph sai kodakondsuse umbes kaks ja pool kuud tagasi. See teema - kas võtta sisse välismängija - on olnud aktuaalne ka meil. Mida see EM näitas ja kas meie peaks ka siit midagi järeldama ja hakkama antud suunas tegutsema?

Meil on kindlasti vaja kõigepealt selgeks mõelda, mida ja milleks - kas see, kui me selle 2.12 pika mängija toome ja proovime kohta saada finaalturniirile, on eesmärk? Kõigepealt tuleb välja mõelda, mida soovime, mida tahame ja kui on vaja neid otsuseid teha ja mõelda sellele, et meil jääb oma eesmärgist tõesti puudu üks konkreetne mängija, keda on võimalik väljast sisse tuua, siis miks mitte, kui reeglid seda lubavad.

Kas sinu jaoks on Sloveenia väärtust vähendanud see, et neil on legaalse klausliga saadud lisajõud?

Ei, sest ma olen korvpallis nii palju olnud. Riikide korvpall ei ole enam selline, mis oli võib-olla 20-25 aastat tagasi ja kus aeti asja ainult oma meestega. Nii, nagu maailm, on ka korvpall muutunud rahvusvaheliseks, globaalseks.

Soome ja Läti mängisid finaalturniiril atraktiivselt ja me elasime ka neile kaasa. Eesti 24 hulgas ei mänginud. Mida need kaks riiki on viimastel aastatel teinud meiega võrreldes paremini, et nemad seal on?

Ma arvan, et küsimus pole kindlasti ainult viimastes aastates. Kui mõtleme Läti peale, siis nende 1989-1990 sündinud poisid saavutasid U-18 EM-il pronksmedali, edestasid korraldajamaad Hispaaniat. See on üsna loogiline jätk, lisaks on nad saanud mõned NBA mängijad ja mehed, kes on Euroliigas tugevalt kanda kinnitanud. Soome on organisatoorselt viimased kümme aastat väga konkreetse sihi võtnud, seda ajanud. Neil endal on riigis selle sihi suhtes ka vastasseisu, aga praegused tulemused näitavad, et see suund - panustamine treenerite koolitusse ja koondiste süsteemi - on õige.

Kummale sa homseks panused paned?

Ma tõesti loodan, et Sloveenia saab omale selle autasu kätte, aga Serbia seda neile kergelt ei kingi. Ma arvan millegipärast, et Serbia saab tegelikult oma võidu.