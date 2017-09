VIDEO | Senegali keskmängija võimas pealtpanek purustas korvilaua

Eile peetud mäng seisis korvilaua vahetuse tõttu pea veerand tundi ning selle jätkudes alistas Nigeeria Senegali lõpuks 76:71. Ndoye ja teised Senegali mängijad saavad ennast lohutada aga täna võidetud pronksmedalitega. Finaalis on Nigeeria vastaseks teine korraldajamaa Tuneesia.

While the backboard is being switched, here's the score line @nbbfonline 24-22 @FSBBOFFICIEL #Afrobasket2017 #DTigers4Gold pic.twitter.com/ZvM4aXJtiG