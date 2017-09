NBA tahab drafti reeglitesse sisse viia muudatusi

Ookeanitaguse korvpalliliiga NBA võistluskomitee on kinnitanud plaani liigale aastaid peavalu tekitanud draftisüsteemi muutmiseks, samuti on luubi alla võetud staarmängijatele "liigse" puhkuse andmine.

Nagu teisteski USA profiliigades, toimub iga NBA hooaja eel nn draft, kus võistkondadel on loterii abil selgunud järjestuse alusel võimalik endi ridadesse valida uustulnukatest sportlasi. Praeguse loteriisüsteemi järgi on põhihooaja kõige kehvemal meeskonnal võimalus draftiks esimene valikuõigus saada 25 protsenti, tagantpoolt teise meeskonna võimalus on 19,9 protsenti ning tagantpoolt kolmandal meeskonnal 15,6 protsenti.

Uue süsteemi järgi oleks kõigi kolme võimalus esimene valik enda valdusesse saada 14 protsenti. Kõige kehvema saldoga võistkond ei saa praeguse süsteemi järgi valida hiljem kui neljandana, uute reeglite järgi võiks punane latern järjekorras langeda ka viiendaks. Komitee arvates peaks see takistama nn. "tankimist" ehk võitude-kaotuste suhte kunstlikku manipuleerimist, millega langetakse paremusjärjestuses madalamale ehk üritatakse saada võimalikult head positsiooni drafti esimeste valikuõiguste võitmiseks. Möödunud hooaegadel on sellega eriliselt silma paistnud Philadelphia 76ers, kes on viimasel kahel aastal saanud valida esimesena ning kahel hooajal enne seda kolmandana.

Ühtlasi oli laual ka liiga juhtkonda vaevav nn "puhkuseprobleem" ehk tippmängijatele kindlates kohtumistes energia säästmise eesmärgil vähese mänguaja jagamine. 2012. aasta novembris ei andnud San Antonio Spursi peatreener Gregg Popovich oodatud telemängus Miami Heati vastu mänguaega meeskonna suurimatele staaridele Tim Duncanile, Manu Ginobilile ning Tony Parkerile, samuti jättis ta pingile Danny Greeni. Toonane NBA komissar David Stern määras Spursile esimese omalaadse 250 000 dollari suuruse trahvi, lisades, et Spurs tegi "karuteene nii liigale kui selle fännidele".

Sama aasta märtsis ei lubanud Popovich Duncanit väljakule ka mänguks Philadelphia 76ersi vastu, märkides ülesandmislehel Duncani nime taha DNP - old (ei mängi - liiga vana). Hiljuti on põhimängijatele puhkuse jagamisega silma paistnud ka põhihooaega sisuliselt finaalieelse soojendusturniirina võtvad Cleveland Cavaliers ja Golden State Warriors ning selle takistamiseks tahab NBA praegune komissar Adam Silver mängijatele mõjuva põhjuseta puhkuse andmise muuta reeglitevastaseks ning trahviga karistatavaks.

Silver ja võistluskomitee kohtusid neljapäeval, planeeritud muutused võetakse kõne alla 28. septembril New Yorgis toimuval hooajaeelsel võistkondade omanike kohtumisel. Kui plaan saab kokku vajaliku kaks kolmandikku häältest, ennistatakse uued reeglid tõenäoliselt hooajaks 2019/20. Algava hooaja eel viidi NBA võistluskalendrisse juba sisse olulisi muudatusi - hooaeg algab varasemast nädala võrra varem ning esmakordselt liiga ajaloos ei pea ükski meeskond viie päeva jooksul väljakule tulema neljas kohtumises.