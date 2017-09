Eesti käsipallikoondislane siirdus Rootsi liigasse

Jalgpalli Premium liiga valitseva meisterklubi FCI tegevjuht Aleksandr Altosar ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et ta on Eesti Jalgpalli Liidu poolt neile määratud rekordilisest trahvist šokeeritud.

Et nädalavahetusel on võistlustules koguni 15 välismaal pallivat Eesti käsipallurit, siis kiire kokkuvõte ka nädala sees toimunud mängudest. Janar Mägi koduklubi EHV Aue sai Saksamaa 2. Bundesligas 23:27 (10:11) kaotuse just Rooba endiselt tööandjalt HSG Nordhorn-Lingenilt.

Rooba siirdumisele Amo ridadesse aitas kaasa ka huvitav tõsiasi. Nimelt liitus suvel klubiga Kosovo koondise väravavaht Flamur Gerbeshi ja mäletatavasti viskas Eesti koondise paremäär kahes jaanuarikuises EM-valikmängus Kosovo võrku 15 palli. "Ta olla öelnud jah, et kui tahate head paremäärt, siis võtke see mees ära," muigas Rooba.

"Olen meeskonna juures vähest aega, aga kõik sujub suurepäraselt," lisas Rooba. "Klubi on väga asjalik, trennid intensiivsed ja huvitavad. Mängime kiiret käsipalli ja palju rünnakulõppe ehitatakse üles ääremängijatele, mille vastu mul pole muidugi midagi. Amo HK suurem eesmärk on tõusta kõrgliigasse ja väiksem jõuda vähemalt nelja hulka ehk üleminekumängudele."

