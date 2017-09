ROK on seadnud tõstmise olümpiatuleviku küsimärgi alla

2008. ja 2012. aasta olümpiamängude dopinguproovide järeltestimisel on praeguseks osutunud positiivseks 106 proovi ja umbes pooled neist kuuluvad just tõstjatele. ROK-i liikme Denis Oswaldi sõnul osutusid ühel võistlusel positiivseks lausa kaheksa parema tõstja proovid.

