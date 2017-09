TÄNA | Klavan ja Liverpool püüavad tagasi võidulainele murda

Liverpoolil alustab kolmemängulist võistluskeeldu ründaja Sadio Mane, kes sai eelmises kohtumises Manchester Cityga punase kaardi. Küll aga peaks tagasi olema Philippe Coutinho, kes soovis suvel meeskonnast lahkuda ja kes Meistrite liiga mängus Sevillaga sekkus vahetusest.

Peatreener Jürgen Klopp on andnud mõista, et võib kaitseliinis vahetusi teha, aga eelkõige puudutab see paremkaitsja positsiooni, kus Nathaniel Clyne'i vigastuse ajal on tegutsenud Joe Gomez ja Trent Alexander-Arnold. Siiski võib sakslane usaldada platsile ka Klavani, kuna Dejan Lovren näitas Sevilla vastu ebakindlust ja Joel Matipil on olnud seni suurim koormus.

Liverpooli viimane nädal pole möödunud kuigi meeldivalt: eelmisel nädalalõpul kaotati liigas võõrsil Manchester Cityle koguni 0:5 ja kuigi Meistrite liigas pääseti Sevilla vastu kaotusseisust juhtima, tuli lõpuks leppida siiski 2:2 viigiga.

Burnley vastu on meeskond võitnud aga kõik kolm senist Premier League'i kodumängu. Kuue mängu peale kokku on Klavani klubi võitnud viis. Viimati suutis Burnley Anfieldil triumfeerida 1974. aasta septembris.

Kui Liverpool suudab lekkiva kaitse ära lappida, võib meeskond korrata klubi Premier League'i rekordit ehk teha kodus viienda nullimängu järjest. Eelmine kord jõuti nii kaugele kümme aastat tagasi.