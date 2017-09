Kenneth Raisma teeb koostööd nimeka Itaalia treeneriga

"Eesti tenniseliidu president Enn Pant pöördus minu poole selle ideega Wimbledonis. Ta on suur tennise toetaja ja aitab ka meie akadeemiat," ütles Ricci Eesti Päevalehele. "Olen Kennethit alati pidanud väga andekaks mängijaks. Meil tehakse Helsingis väikseid ümberkorraldusi ja mõte töötada Kennethiga lähemalt sobib mulle hästi. Usun, et sellest võib tulla väga hea koostöö."

