Karl-Martin Rammo hoiab MM-il 30. kohta

Esimeses sõidus oli eestlane 22., teises kaheksas ja kolmandas kümnes. Laupäeval on kavas kolm sõitu. "Oli pikk ootamine. Väga kuum, 22 kraadi, vesi 21 kraadi. Täielik suvi! Seis läheb aina paremaks. Tuult alguses ei olnud, tuul tuli kella kolmeks ja siis kõik ruttu vee peale," kommenteeris Splitist treener Rein Ottoson.

"Karl-Martin oli sinises grupis ehk teises grupis, kes startis. Sinna olid loosi tahtel sattunud kokku Rio olümpia kuld, hõbe ja pronks, praegune maailma edetabeli liider ja veel mõningaid ässasid, nende hulgas siis ka Karl-Martin."

Ottosoni sõnul oli viiemeetrises tuules peetud sõit tihe. "Karl-Martin saavutas kümnenda koha, finišiheitluses seitsmendani oli paat-paadis. Esimesed kuus olid natuke rohkem lahti rebinud. Aga kokkuvõttes võib päevaga rahule jääda, sest sõit sai tehtud ja homseks on oodata 25 knotsi ehk 12 meetrit sekundit tugevat tuult. Meile sobib, sest tugev tuul füüsiliselt tugevale Karl-Martinile sobib väga hästi. Ootame põnevusega."

"Päev on küll väga pikk, täna oli vee peal ainult neli tundi, eile seitse. Sellega oleme harjunud, aga see on meie rõõm ja töö. Tööna enam ei võtagi, lihtsalt rõõm, et saab minna nii ilusale soojale merele. Praegu on tal 40 punkti ja mahaviset veel ei ole. Neljakümnest läheb tal 22 maha. Kõik sõltub homsetest [tänastest] sõitudest, kui homme kõik kümne sisse, siis muidugi kuuele finaalisõidule võib rõõmsalt vastu minna. Siis on võimalus sõita veel kuue sisse."