Matti Killing: olime ärevil, sest kunagi ei tea orkaani kulgu

Eesti sõudekoondis pakkis Viljandis aerud, et alustada homme lendu maailmameistrivõistlustele Ameerika Ühendriikidesse Floridasse, kus möllas just orkaan Irma.

Meie neljapaat ja kahepaat hakkavad sõudma Florida osariigis Sarasotas, kus orkaan Irma suuri kahjustusi ei teinud, kuid korraldajatel parandustöid jagub. Sõudjate peatreener Matti Killing ütles, et veel üleeile ei soovitatud neil võistluspaika reisida, kuid tänaseks on koondistele antud teada, et korraldajad on valmis sportlasi vastu võtma.

Kõva hävitustööd teinud viienda katekooria orkaan Irma põhjustas USA-s 38 inimese surma ja pea kaheksa miljonit inimest jäid eletrita.

"Me olime ärevil, sest kunagi ei tea sellise suure orkaani kulgu ja 2005 oleme ka MM-il sellist asja üle elanud - häireolukorra, orkaan peale ei tulnud," lausus Killing ETV-le. "Seekord vedas ka, kui orkaan jõudis sisemaale, siis rauges ja läks meie võistluskohast mööda. Kõik läks õnnelikult ja meie ettevalmistus saab realiseeritud."

Viljandis laagris olnud Eesti koondis lendab kuuma Floridasse homme ja esimene start tehakse MM-il üheksa päeva pärast. Olümpial pronksi toonud paat on juba võistluspaigas. Andrei Jämsä asemel on nelikus Kaur Kuslap koos Allar Raja, Tõnu Endreksoni ja Kaspar Taimsooga.

"Kõigepealt võtame päev korraga. Katsume saada finaali ja eks siis hindame olukorda ja oma võimalusi," ütles Killing.