Prins heitlusest meistritiitlile: loodan, et mingi ime juhtub

"Lõppkokkuvõttes on võit ikkagi võit. Aga see hääle tegemine... nojah, mingid asjad tunduvad võib-olla mitte hästi tehtud poiste poolt ja siis peab häält tegema," lausus Prins pärast 4:0 võitu intervjuus ETV-le.

"Nad hakkavad alahindama ja sellest tekivad teatud olukordade lahendamise puhul tahavad lihtsalt ja väga kergelt hakkama saada. Aga Pärnu võitleb lõpuni ja teades nende sisu ja tahet võib kõike juhtuda. Pigem ikka lõpuni distsiplineeritult ja korralikult mängida kui vastasele natuke initsiatiivi ära anda."

Liigatabelis hoiab Levadia teist positsiooni ja kuigi Flora on hetkel üsna kindlas seisus, siis pole Prins lootust kaotanud. "Püüame nüüd oma mängu lõpuni mängida ja ma loodan, et mingi ime juhtub. Novembri alguses tuleb võib-olla huvitav lahing," pidas ta silmas Levadia ja Flora vahelist viimase ringi matši.

Täna Levadiale alla jäänud Vapruse peatreener Marko Lelov tõi välja, et poolajaks 2:0 edu haaranud Levadia ei andnud tempos järele ka teisel poolajal. "Ei õnnestunud meil neid uinutada, aga meile oli see mäng ikkagi raskem. Tulime teisipäeval Narvast ja taastumispäevi ainult kaks vahel: proffide vastu on raske. Näha oli, et täna lõpuks poisid väsisid ka."

Kohtumise parimaks valiti Levadia poolelt Josip Krznaric, kelle arvele jäi värav ja resultatiivne sööt. "Oleme hea meeskond, oleme keskendunud ja oleme püüdnud anda endast parimat. Treenime nii kõvasti kui võimalik. Oleme heas hoos ja vormis ning mängime hetkel päris head jalgpalli. Peame nii jätkama kuni hooaja lõpuni," ütles leegionär.