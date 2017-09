Suusaliit: Kelly Sildaru saab parima võimaliku ravi

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru teatas värskelt oma Facebooki konto vahendusel, et treeninglaagris Uus-Meremaal olles sai ta tõsise põlvetrauma, mis sunnib teda naasma Eestisse, et trauma tõsidusest arstide abil teada saada.

"Kelly on hetkel koos venna ja isaga sealsamas treeninglaagris. Ootab kojusõitu ja kosub natuke. Suusaliit on teinud endast kõik oleneva, et Kelly koju tagasitulek oleks võimalikult mugav ja kohe, kui ta siia jõuab, saaks hakata uuringutega pihta," lausus Eesti suusaliidu juhatuse liige Kalle Palling ETV-le.

"Ega seal Uus-Meremaal see arstile pääsemine ka nii kerge ei ole. Esimene võimalik uuringuaeg olnuks järgmisel nädalal. Siis pidasime mõistlikuks, et tuleb siia Eestisse oma ala professionaalide juurde, kellega Kelly on ka varem koostööd teinud. Nii Madis Rahu kui ka Mihkel Mardna on teda telefoni teel konsulteerinud ja võtavad teda siin Eestis kohe vastu."

Mai alguses murdis Kelly vasakule õlale kukkudes rangluu, kuid taastus sellest hästi ja võitis kahe nädala eest Uus-Meremaal toimunud MK-etappidel pargisõidus esikoha ja rennisõidus teise koha ning kuulub hetkel olümpiale pääsejate hulka. Pallingu sõnul tagab alaliit Kellyle parima võimaliku ravi. "Kelly saab nii suusaliidu kui ka sõprade-toetajate abiga kõige parema ravi. Olgu see siis Eestist väljas või Eestis."