Giro d’Italia üldvõitja selgub maailma väikseimas riigis

Järgmise aasta Giro d’Italiat saadab tugev poliitiline ja usuline taust. Sellest, et start antakse Jeruusalemmast, on juba kirjutatud.

Uudisteagentuur AFP andmetel selgub üldvõitja Vatikanis. Tegemist on Roomas asuva merepiirita linnriigiga, mis on väikseima pindala ja elanike arvuga riik maailmas. 0,44-ruutkilomeetrisel territooriumil elab tuhatkond inimest. Vatikani riigipea on alates 2013. aastast paavst Franciscus, vahendab Rattauudised.ee.

Kinnitamata andmetel – Giro ametlik esitlus toimub 18. septembril Jeruusalemmas – peetakse avaetapp Iisraeli pealinna vanalinnas ning järgnevatel päevadel külastavad ratturid ka Tel Avivi ja riigi lõunaosa. Giro presentatsioonile on oodata ka suurtuuri endisi võitjaid Alberto Contadori ja Ivan Bassot.

See saab olema esimene kord, kui Giro algab väljaspool Euroopat. Lähitulevikus on oodata veel põnevaid uudiseid. Nimelt on Wales huvitatud aasta esimese suurtuuri stardi võõrustamisest ja praegu peetakse sel teemal valitsuse tasemel läbirääkimisi. Ühendust on võetud ka Tour de France’i ja Vuelta korraldajatega, kuid nendepoolne huvi pole nii suur.