Portugali siirdunud sidemängija: tundsin, et vaja oli mingit muutust

20-aastase sidemängija Robert Viiberi siirdumist Portugali liigasse Fonte do Bastardo klubisse tasub aga võrkpallisõbral kindlasti tähele panna. Viimasel kolmel hooajal Bigbank Tartut esindanud 205 sentimeetri pikkune Viiber jõudis Assooride saarestikus asuval Terceira saarel paikneva klubi juurde eelmise nädala alguses. Esimene mulje uuest mängupaigast on tal nüüdseks olemas.

"Klubi on iseenesest väga professionaalne. Kaks portugallast, kuus brasiillast, lätlane, mina, hispaanlane on ka libero. Inglise keelt on vaja ainult minu ja lätlase jaoks," lausus Viiber intervjuus Vikerraadiole.

Viiberist pikemad on seal maksimaalselt kaks meest. "Ma tean selle kohta nii palju, et diagonaal on 2.08 ehk minust kolm sentimeetrit pikem. Üks tempo peaks olema äkki 2.06, kui ma õigesti mäletan. Või oli minuga sama pikk. Kuskil neli-viis mängijat on kahe meetri peal."

Fonte do Bastardo mängib algaval hooajal nii kodustes sarjades kui ka Euroopas, sest kaasa tehakse Challenge Cup turniiril. Portugali liiga on Viiberi treeneri hinnangul viimasel ajal ühtlasemaks muutunud ning enam ei võitle medalite eest vaid neli klubi. Kokku osaleb meistrivõistlustel 13 meeskonda. Uues klubis on Viiberi eesmärgiks meeskonna esimese sidemängija roll. Samas peab ta soovitu saavutamiseks üle mängima brasiillasest kolleegi, mis võrkpallis kunagi lihtne pole.

"Ma arvan, et konkurents on väga kõva, sest brasiillane on väga heal tasemel sidemängija. Kui ma lepingut sõlmima hakkasin, öeldi, et siia võetakse kaks väga võrdset sidemängijat, et treeneril tekiks peavalu otsustada, kes mänge mängib. Aeg annab arutust, aga arvan, et hakkame mänguaega väga võrdselt saama."

"Praeguste trennide järgi soovib treener väga kiiret mängu mängida. Eriti just nelja tsoonis ehk nurgaründajatega," lausus Viiber. "Ma arvan, et Bigbankis me seda mängu kindlasti nii kiireks ei ajanud. On lubatud riskida - kui läheb nässu, siis läheb nässu. Aga kuskil nelja meetrini võrgu äärest proovime väga kiirelt mängida. Pärast seda peame kõrge palli tõstma, et jõuaks pall ilusti lihtsalt kohale ja ründajad saaks ise otsustada."

"Portugali tulin selleks, et samm edasi teha. Olen nüüd kolm aastat Bigbankiga mänginud ja tundsin, et oleks vaja mingit muutust. Tehti ka mujalt pakkumisi, aga need ei olnud nii head. Kuna Portugali meeskond oli esimene, kes mulle kohe lepingu lauale pani, mitte nagu teised - umbes öeldi, et saadame lepingu ja nii ja naa - nemad olid esimesed, kes kohe lepingu saatsid ja siis ma tundsin, et see võib esimeseks sammuks väga hea koht olla. Liigatasemelt on umbes sama mis Eesti - võib-olla natuke halvem, võib-olla natuke parem. Lihtsalt oligi selle jaoks, et teise treeneri käe all teistmoodi areneda, treenida ja muud mitte midagi."

Viiberi endise meeskonna Bigbank Tartu mänedžer Hendrik Rikandi jaoks oli talendika sidemängija lahkumine kahtlemata kaotus. Rikand loodab, et Viiberi julge otsus osutub õigeks, kuid tal on omad kahtlusedki.

"Meie soov oli teda kindlasti vähemalt üks hooaeg veel võistkonnas hoida. Ambitsioon välismaale saada tal kindlasti oli. Tegelikult olime lepingule üheks hooajaks veel küllaltki lähedal, aga teatud pisiasjad ja sobival hetkel tulnud Portugali pakkumine mõjutasid teda nii, et ta ikkagi otsustas see hooaeg välja minna," lausus Rikand.

"Teise keskkonda minek mingil hetkel ja vanuses tuleb kindlasti kasuks. Aga natuke jääb mulje, et meie mängumehed arvavad, et Eestis treeneritel on väga kiirelt kõik ammendunud ja neil ei ole midagi juurde anda. Ma ise arvan, et meil Eestis on ka päris head ja kogenud treenerid, kelle ambitsioon ei ole sugugi väike. Niisama väljaminemise pärast ei ole mõtet sinna välja minna ja väljas mängida võib-olla kolm korda väiksema raha eest. Aga kas see tuleb kasuks või ei tule - ehk seda näitab see hooaeg."

Portugali liiga algab oktoobri alguses ja igal juhul tasub pöialt hoida, et 20-aastasel Viiberil seal hästi läheks. Eesti mõistes hirmuäratavate gabariitidega sidemängija võiks tulevikus olla suureks abiks ka meeste koondisele. Rahvusmeeskonda pürgimine motiveerib Viiberit ennastki.

"Kui ma istun terve hooaja teise sidemängijana pingil, siis mind kindla peale koondisesse ei võtaks. Eesmärk ongi, et saan siin mängida ja suvel kindlasti koondise laagrisse minna. Kas ka mänge mängima, seda ei oska öelda, aga kindlasti laagrisse. Saaksin seal koondisega tutvust teha ja näidata mida oskan, milleks võimeline olen."