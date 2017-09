Eesti golfikoondislane sai võimaluse osaleda mainekal võistlusel

12.-14. septembril osales Eesti golfikoondislane Kevin Christopher Jegers Suurbritannias mainekal The Duke of York golfivõistlusel.

The Duke of York on ainuke juunioride golfivõistlus maailmas, mida mängitakse open championship väljakul. Igal võistluspäeval pidid võistlejad läbima ühe löögimängu ringi.

Jegers saavutas jagatud 41. koha, tulemuseks 252 lööki (81, 84, 87). Jegersi enda sõnul tal seekord mäng kõige paremini ei läinud, kuna lähimäng vedas alt. "Mängu ajal oli ka ilmastik selline, mis mõjutas lähimängu päris palju – tugev tuul, vihm ja isegi rahe," lausus ta Eesti Golfi Liidu pressiteate vahendusel.

Samas tõi Jegers välja, et võistlus andis talle väga hea kogemuse. Tema sõnul olid väljaku green'id head ja ühtlased, fairway'd samuti. "Kuna tegu oli links-tüüpi väljakuga, siis fairway kõrval oli paksem rough, kust green'ile löömise võimalust praktiliselt ei olnud. Kuna mu avalöögid ei olnud seekord just kõige paremad, siis tekkis mitmeid olukordi, kus löögid pidin tegema just rough'ist."

Jegers toob eraldi välja, et võistlus oli väga hästi korraldatud. "Näiteks hotelli ja väljaku vahel oli väga hea ja tihe taksoliiklus ning ka kohapealsed inimesed olid küsimuste ja murede korral valmis meelsasti aitama," sõnas ta.

Jegers osaleb sel hooajal veel ühel võistlusel – 20.-23. septembrini toimub Poolas rahvusvaheline European Boys’ Team Championship Division 2 golfivõistlus. Lisaks Jegersile on Eestit esindamas ka Carl Hellat, Timo Raukas, Markus Varjun, Mattias Varjun ning Joonas Turba. Võistlusel on kohapeal ka koondise peatreener Timo Karvinen.