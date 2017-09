Jürgen Klopp ei kahtle Liverpooli kaitsjate võimetes

"Meie viga on see, et anname võimaluse sellest rääkida," lausus Klopp pressikonverentsil. "Asi on puudulikus kontsentratsioonis. Igaüks, kes on kunagi jalgpalli mänginud, on ka sellistes situatsioonides eksinud. Asi ei ole kvaliteedis."

Liverpool on hooaja esimese seitsme mänguga lasknud endale lüüa 13 väravat. Ka Meistrite liiga kohtumises Sevillaga said paljuski saatuslikuks kaitse eksimused. "Kõik on endale lasknud väravaid lüüa," jätkas Klopp. "Me ei saa muuta City vastu sisselastud viit väravat olematuks, aga oleme selle kõrval mänginud mitmeid korraliku kaitsega mänge."

Mängus Sevillaga pälvis enim tähelepanu Dejan Lovreni tegutsemine, kes ei tabanud värava ees palli ja hispaanlased teenisid varajase juhtvärava. Klopp leidis, et juba enne seda oli platsil juhtunud mitu eksimust ja samamoodi külaliste teise tabamuse puhul.

"Meie asi on selle kallal tööd teha. Kui asi peitunuks mängijate kvaliteedis - ja sellele oleks lahendus - siis oleksime ka vastavalt tegutsenud. Aga kui kedagi ei ole ja küsimus pole kvaliteedis, siis peab tööd tegema ja seda teemegi."

Liverpool peab järgmise mängu täna Inglismaa kõrgliiga kodus Burnleyga. Järgmisel nädalal seisab ees kaks võõrsilmängu Leicester Cityga: teisipäeval liigakarikas ja laupäeval liigas.