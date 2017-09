Singapuri GP reedest treeningpäeva valitses Ricciardo

Esimesel treeningul sai Ricciardo parimana aja 1.42,489 ning edestas Sebastian Vettelit (Ferrari; 1.42,598) ja võistkonnakaaslast Max Verstappenit (1.42,610). Sarja üldliider Lewis Hamilton (Mercedes) oli neljas (1.42,904).

Teisel treeningul viis Ricciardo kiireima ringiaja 1.40,852-ni. Teine oli Verstappen (1.41,408) ja kolmas Hamilton (1.41,555). Vettel näitas teistest kõvema rehkiseguga alles 11. aega (1.43,104).

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP2)



