Tanel Kangert naaseb järgmisel nädalal rajale

2010. ja 2011. aastal Tartu Rattamaratonil triumfeerinud Kangert tänavu mõistetavatel põhjustel Otepääle võidu peale kihutama ei lähe. "Päris igapäevane küsimus mulle on "Kuidas käsi käib?". Ei ole suutnud veel originaalset vastust sellele välja mõelda, kuid üldiselt käib käsi järjest paremini," ütles Kangert korraldajate pressiteate vahendusel. "Peale vaadates võib-olla ei saa arugi, et mul käes hunnik metalli on. Toonus hakkab lihastesse tagasi tulema."

30-aastase Kangerti sõnul on tal kihk võistelda endiselt alles ning mees ootab põnevusega tagasitulekut. "Huvitav, kas ka minu puhul kehtib osade sportlaste fenomen, kes vigastuse tõttu on eemal olnud ja siis tulnud tagasi tugevamana kui varem? Teoreetiliselt see võiks ju nii olla," ütles ta. "Natuke pelgan, et äkki olen äraoldud ajaga midagi tagasi andnud. Samas on see väljakutse ja innustab rohkem pingutama," lisas Kangert.

Pikemat usutlust Vändrast pärit rattaässaga saab kuulata siit:

20. Tartu Rattamaratoni programm saab avapaugu juba sel pühapäeval peetava 2. Tartu Teate Rattamaratoni ja ühistreeninguga. 23. septembril leiavad aset lasteüritused, mis avavad Euroopa spordinädala. Põhidistantsid sõidetakse päev hiljem, 24. septembril.