Purjelaua kiirussõidu EMV etapi võitsid Valde Viiding ja Betti Vainküla

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru teatas värskelt oma Facebooki konto vahendusel, et treeninglaagris Uus-Meremaal olles sai ta tõsise põlvetrauma, mis sunnib teda naasma Eestisse, et trauma tõsidusest arstide abil teada saada.

Tuult jagus seekord kõigile, kuid Pärnu rannale iseloomulikud pikad ja lamedad lainevahed olid 15 m/s puhuva tuulega küll kohati päris segi pööratud. Seega oli seekord vaja leida see kõige puhtam lainevahe, et võistlusformaadis nõutav kiireim 10 sek. lõik GPS-i salvestada. Kohal oli kogu Eesti kiirussõidu koorekiht, kokku 18 surfarit.

