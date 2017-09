Carlos Sainz juunior vahetab järgmisel hooajal meeskonda

kaia kanepi edu us openil

Praeguseks 23-aastane Sainz kihutab vormel-ühes kolmandat hooaega ja on seni esindanud üksnes Red Bulli farmvõistkonda Toro Rossot. Senise karjääri jooksul on ta kogunud täpselt sada punkti, aga kuuendast positsioonist kõrgemal pole ühtki sõitu lõpetanud.

"Au on sõita F1 tehasevõistkonnas ja loodan, et suudan Renault' usu minusse oma esitustega rajal tasuda," kommenteeris hispaanlane. "Renault areneb väga põnevalt ja olen uhke, et saan nendega nii tähtsal hetkel liituda."

