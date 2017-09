Ovetškini kriitika hokijuhtide suunas: mult võeti unistus ära

kaia kanepi edu us openil

Jalgpalli Premium liiga valitseva meisterklubi FCI tegevjuht Aleksandr Altosar ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et ta on Eesti Jalgpalli Liidu poolt neile määratud rekordilisest trahvist šokeeritud.

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru teatas värskelt oma Facebooki konto vahendusel, et treeninglaagris Uus-Meremaal olles sai ta tõsise põlvetrauma, mis sunnib teda naasma Eestisse, et trauma tõsidusest arstide abil teada saada.

"Olen väga pettunud, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee, IIHF ja NHL on mind ja teisi NHL-i mängijaid pannud sellisesse olukorda. Maailma parimad hokimehed jäetakse lihtsalt olümpiamängudelt kõrvale," kritiseeris venelane.

Ovetškin on hokimaailma kõige teravamas tipus olevatest staaridest üsnagi ainulaadne kuju, kuna on igal võimalusel ka pärast rasket NHL-i hooaega koondisele tiitlivõistlustele appi läinud.

Ovetškin sõnas Washington Capitalsi netilehel avaldatud kirjas: "Olen eelmisest olümpiast saadik kinnitanud, et mind ei takista keegi oma riiki esindamast. Nüüd aga ütlevad Rahvusvaheline Jäähokiliit IIHF ja NHL, et olümpial osalevad riigid ei tohi paluda ühtegi NHL-i mängijat endale appi. Selle vastu mul pole midagi teha."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel