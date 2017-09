Barcelona president kinnitas, et Messiga on uus leping tehtud

Barcelona jalgpalliklubi president Josep Maria Bartomeu tõi klubi fännide südamesse natuke rahu, kui teatas, et Lionel Messi uuele lepingule on allkirjad alla saadud.

Argentina ässa praegune leping saaks järgmise suvega läbi ning Bartomeu teatas, et uus leping on juba vormistatud, kirjutab Soccernet.ee.

"Järgmine leping on 2022. aastani ning ta juba mängibki selle all," selgitas Bartomeu 8TV-le. "Loodetavasti saame juba sel aastal tehtud foto temast allkirja panemas, aga see leping on sõlmitud tema isa poolt, kellel on Messi reklaamiõigused."

Uuemat infot tõi Bartomeu ka Iniesta uue lepinguga seoses. Barcelona president kinnitas, et on juba pikalt läbirääkimistes oldud ja plaanis on teha tähtajatu leping, et Iniesta saaks karjääri lõpetada siis, kui ise soovib.