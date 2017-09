TÄNA | Korvpalli EM-il selgub Sloveenia finaalivastane

kaia kanepi edu us openil

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru teatas värskelt oma Facebooki konto vahendusel, et treeninglaagris Uus-Meremaal olles sai ta tõsise põlvetrauma, mis sunnib teda naasma Eestisse, et trauma tõsidusest arstide abil teada saada.

Serbia oli vahetult pärast Jugoslaavia lagunemist EM-finaalturniiridel pidev medalist, kui 1995, 1997 ja 2001 võeti kuldmedalid ning 1999 saadi pronksid. Viimase seitsme EM-i jooksul pole aga sarnast edu saavutatud, kui parimateks tulemusteks on 2009. aasta hõbe ja 2015. aasta neljas koht.

Venemaa on play-offis senised kaks võitu saanud 101:78 Horvaatia ja 74:69 Kreeka vastu. Serbia on oma teekonnal 86:78 alistanud Ungari ja 83:67 Itaalia.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel