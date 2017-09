Goran Dragic: võitsime, sest ei löönud Hispaania ees põnnama

"Milline mäng! Ajalooline mäng meie riigi jaoks. Ma ei uskunud, et mängu käik selliseks kujuneb, sest Hispaania on väga tugev meeskond. Me ei löönud põnnama nende ees ja täitsime oma mänguplaani - jooksime, ründasime ja olime agressiivsed," kiitis Dragic Sloveenia meeskonda.

Tagamees lisas, et kui mängida hea enesekindlusega, siis kukuvad sisse ka sellised visked, mis tavalisel päeval rõngalt tagasi põrkavad. NBA staarist mängujuht kiitis ka treeneritetiimi eesotsas Igor Kokoskoviga, kelle paika pandud taktika töötas Hispaania vastu täiuslikult.

"See võit oli oluline kogu Sloveenia rahvale ning eriti lastele, kes kannavad uhkusega Goran Dragici, Luka Doncici ja teiste meie mängijate särke. Me naudime seda hetke, sest tegime palju tööd, et nii kaugele jõuda," lisas peatreener Kokoskov.

Pressikonverentsil küsiti treeneri käest ka alles 18-aastase Luka Doncici kohta, kellel poolfinaalis jäi napilt puudu kolmikduublist.

"Tema tulevik sõltub vaid temast endast. Kõik te saate ju aru, et talenti on seal küllaga. Ta on mängu ehitaja ning see on korvpallis kõige raskem omadus, mida õpetada. Ta mõistab mängu, tahab võidelda ning tal on kõik teed valla," kommenteeris Kokoskov oma noore hoolealuse kohta.

Kullamängus tuleb Sloveeniale vastu kas Serbia või Venemaa ning Dragici arvates pole nende jaoks vastasel vahet, kuna mõlemad need koondised on väga tugevad.

"Serbia on sellistes finaalides mänginud juba palju kordi ning Venemaa on samuti edukas olnud. Kui ma aus olen, siis mind ei huvita, kes meile finaalis vastu tuleb. Koondis, kes poolfinaalis võidab, nendega mängime. Me tunneme, et väärime võitu ka finaalis ja teeme selle nimel korraliku ettevalmistuse. Mu esivanemate juured on Serbiast ning seetõttu oleks muidugi tore nende vastu mängida," sõnas Dragic lõpetuseks.