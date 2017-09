Pau Gasol: peame pettumuse alla neelama ja valmistuma pronksimänguks

kaia kanepi edu us openil

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru teatas värskelt oma Facebooki konto vahendusel, et treeninglaagris Uus-Meremaal olles sai ta tõsise põlvetrauma, mis sunnib teda naasma Eestisse, et trauma tõsidusest arstide abil teada saada.

Scariolo nõustus ka Pau Gasoli varem välja öeldud mõttega, et hispaanlased peavad kaotusest üle saama, et valmistuda senise hooaja nende jaoks kõige olulisemaks mänguks - võitluseks medali eest.

Scariolo sõnul näitas midagi ka see fakt, et senise turniiri jooksul vastastel vaid keskmiselt umbes 60 punkti visata lubanud Hispaania kaitse lasi sloveenidel paugutada koguni 92 silma.

"See oli raske kaotus, aga peame need tunded alla neelama ja olema valmis järgmises mängus pronksmedali nimel võitlema," sõnas hispaanlaste vanameister Pau Gasol mängujärgsel pressikonverentsil.

Korvpalli EM-finaalturniiril neljapäeval poolfinaalis Sloveenia vastu koguni 20-punktise kaotuse vastu võtnud Hispaania koondise staar Pau Gasol ja peatreener Sergio Scariolo kinnitasid pärast mängu justkui ühest suust, et sellest pettumusest on vaja kiirelt üle saada, et valmistuda pronksikohtumiseks.

