Kangur: üheks naasmise põhjuseks oli perekond

Algaval hooajal koosneb Kalev/Cramo hetkeseisuga lisaks Eesti kogenud mängumeestele ka viiest võõrmängijast ning peatreener Alar Varraku sõnul võib meeskonnaga liituda veel üks tagamängija. Juba järgmisel nädalal alustab Kalev mänge FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniringis, kuid erinevalt eelmistest hooaegadest on tiimil olnud ka juba mõned nädalad aega kokkumängimiseks.

"Pikk maa on ikkagi minna, aga võrreldes varasemate aastatega on mängijad saanud mitu nädalat koos olla," sõnas Varrak ERR-ile. "Eelmine hooaeg tegime kaks päeva trenni ja läksime juba Balti karikat mängima - selles mõttes on olukord klubi poolt vaadates kindlasti parem."

Kaheksa aasta järel liitus meeskonnaga rahvuskoondise kapten, oktoobris 35-aastaseks saav Kristjan Kangur.

"Päris suur põhjus, miks sammud kodu poole seadsin, oli perekond," tunnistas Kangur. "On vaja ka natuke muude asjade peale mõelda kui sport ja õnneks suutsime Kaleviga kompromissi leida. Põhimureks hakkab kindlasti olema see, et kõik jääks terveks. Kuna meil on üpris veteranide sats, on see alati suur küsimärk. Nii palju, kui nendega olen paari nädala jooksul kokku puutunud, on kõik okeid mängumehed ja inimesed. Ühtegi halba sõna küll pole."

Täiesti uusi välismängijaid Eesti liigas on kaks - Montenegrost pärit ääremängija Bojan Subotic ja leedulane, Euroliiga kogemusega tagamängija Martynas Mažeika.

"Subotic on korralik number neli, sõnas Varrak. "Korraliku klassiga, korraliku ABC-ga, ei ole Euroopa mõttes mingi superstaar, aga meile väärt täiendus."

"Otse loomulikult teen ma kõik, et võita," kinnitas Mažeika. "Korvpall on raske mäng - ühel päeval asjad õnnestuvad, teisel päeval mitte. Ma olen valmis ja kindel, et annan endast 100 protsenti igal mängul ja treeningul."

Kalev/Cramo kohtub Makedoonia eelmise hooaja hõbedameeskonnaga 19. ja 21. septembril.