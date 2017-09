Rein Suvi loodab käsipallikoondises näha uut verd

Eesti meeste käsipallikoondis alustab oktoobri lõpus uut, 2019. aasta MM-valiksarja. Koondise peatreener Rein Suvi rääkis intervjuus Vikerraadiole, et kuigi koondise koosseis on Dener Jaanimaa ning Mait Patraili liitumise toel paremaks muutunud, otsib ta jätkuvalt ka Eesti meistriliigast tõusvaid tähti.

Viimati oli meeskond koos jaanuaris, kui EM-valikturniiril kindlustati edasipääs järgmisel sügisel peetavasse teise ringi. Toona mängis Eesti turniiri raames neli kohtumist – kaks korda alistati Kosovo, Türgi vastu saadi kirja võit ja kaotus.

Koosseis on peatreener Rein Suvi hinnangul läinud vahepealsete kuudega paremaks. Jaanuaris peetud kohtumistes puudus koondise nimekirjast Saksamaa kõrgliigas mängiv Dener Jaanimaa. Samas liigas palliv Mait Patrail sai küll Kosovo vastu meeskonda aidata, kuid Türgi mänge pidi vigastuse tõttu kõrvalt jälgima. Vaatamata kahe tähtmängija puudumisele suutis Eesti võõrsil Türgit võita ja edasi pääseda.

"Tegelikult oli Türgis võib-olla viimase mängu eel juba natuke lepitud, et langeme kvalifikatsiooniosast välja, aga suutsime seal ellu jääda," tõdes Rein Suvi. "Ma arvan, et nende [Jaanimaa ja Patraili] kohalolek on meeskonnale tähtis, nende kogemus ja igapäevane rutiin on praegu ikkagi asendamatu."

Kui suur või väike probleem on nende kahe mehe puhul nende integreerimine ühtsesse Eesti kondisesesse? "See on üks sportmängude valuteema," tõdes Suvi. "Kõik plussid ei anna alati kokku võimalikult suurt tulemust. Üritan mängijaid nii hästi kui võimalik kaasata ja palun ka neil võtta kaasa mõistvat suhtumist, kui tekib eriarvamusi, pigem olla toetav ja suunav. Mait peaks kindlasti olema üks, kes kogu kaitsetegevust organiseerib."

Esimene MM-valikmäng toimub 25. oktoobril Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Veel kuulub alagruppi Šveits. Kui näiliselt on mängudeni jäänud veel üsna palju aega, siis tegelikult vabanevad mängijad oma klubidest alles paar päeva enne kohtumist Bosniaga.

"Saame teha kaks ühistreeningut," tõdes koondise peatreener. "Samas võime olla rõõmsad, et tuumik on koos olnud ja mängijad üksteisega kaua koos mänginud. Peame sellega hakkama saama."

Eesti meistriliigas peeti lõppeval nädalal hooaja esimesed mängud. Suvi kinnitab, et jälgib meistrivõistlusi suure huviga. Seda just sellepärast, et loodab sealt leida noori talente, kellel ka koondisesse asja oleks.

"Ootan innukalt esiletõusjaid," kinnitas Suvi. "Et tuleks säravaid mängijaid, kelle puhul ei tekiks kahtlustki, et neid kaasata. Proovin olla eelarvamustest vaba ja mitte mõelda eelkõige rutiinile - kui märkan, et keegi tõstab pead ja on resultatiivne, hingestatud, teen kõik selleks, et teda võistkonda kaasata."

Eesti koondise eesmärk on ka algaval valikturniiril edasi pääseda, mis tähendaks veel mänge tugevate vastu. Suurima probleemina toobki Suvi välja mängude puuduse.

"Meil jääbki võib-olla puudu sellest, et saaksime tugevamaid mänge. See on tingitud ka meie enda tegevusest - kui me ei suuda järgmisesse kvalifikatsiooniringi edasi murda, oleme jälle surnud ringis, kus jäävad mängud saamata. Bosniagi ju mängis 2015. aasta MM-finaalturniiril, see tuleb neile muidugi kasuks. See oleks meie võimalus, kui saaksime neid mänge võimalikult palju."