Citroeni pealik: Ogier ja Loeb võiksid taas koostööd teha

Ogier ja Loeb kuulusid üheaegselt Citroeni ridadesse ka 2011. aastal, kuid koostööd saatsid mitmed tiimikäsklustest tingitud erimeelsused. Toona tuli Loeb maailmameistriks ning Ogier lahkus hooaja lõpul Volkswagenisse. Praegu sõidab Loeb Peugeot'l rallikrossi MM-sarja. Prantslased on autoralli maailmameistriks tulnud kokku 13 korral (Loeb üheksal ja Ogier neljal korral).

"Asi pole samamoodi nagu 2011. aastal," vahendab Mattoni sõnu portaal Autosport. "Kui Ogier meiega liituks, tuleks ta MM-tiitlit võitma, Loeb osaleks vaid mõnel rallil. Loebiga on asjad teisiti - me peame teada saama Peugeot' tuleviku kohta ja samuti oli tema otsuseks MM-sarjast loobuda, seega, kui ta naaseks, oleks see vaid mõne rallide jaoks, mitte kogu sarja raames."

Eelmisel nädalal sõnas Matton, et Ogier' allkirja saamine on tiimi jaoks prioriteediks. "Nende kahe meeskonda kuulumine oleks Citroeni jaoks väga huvitav," kinnitas Matton ka nüüd, kuigi lisas, et võimalikule lepingule Ogier'ga pole lähemale jõutud.