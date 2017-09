Saaremaa võistkonnad mängivad võrkpalli esiliigas Kuressaare nime all

Kui möödunud hooajal mängisid saarlased nii naiste kui meeste võrkpalli esiliigas Saaremaa nime all, siis algaval hooajal on võistkondade nimeks Kuressaare.

Nimemuudatuse põhjuseks ei ole Credit24 Meistriliigas osalev Saaremaa meeskond, vaid hoopis leping Kuressaare linnaga, vahendab volley.ee. Saaremaa Võrkpalli Liidu esimees Asko Esna ütles teemat kommenteerides, et nimi on küll teine, aga sisu sama. "Lepingust tulenevalt peab meie klubi algaval hooajal kandama Kuressaare nime ja seda me ka teeme, et lepingu kõiki punkte korrektselt täita," rääkis Esna muudatusest.

"Nimi on küll Kuressaare, aga esindame siiski tervet Saaremaad, sest meil on mängijaid üle terve Saaremaa. Sellel hooajal mängivad nii mehed kui naised esiliigas Kuressaare nime all, lisaks osaleb naiskond ka Eesti karikavõistlustel," seisis Saaremaa Võrkpalli Liidu teates.

Esimesed kohtumised meeste esiliigas peetakse 21.-22. oktoobril, kui Kuressaare meeskond on mängimas Tallinnas. Kuressaare naiskond peab oma hooaja avamängu Sparta vastu 30. septembril.