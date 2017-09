Robert Kirss ja Nõmme Kalju pikendasid lepingut

"Olen Kaljuga seotud olnud juba pea viis aastat ja leian, et nii mina mängijana kui klubi on selle aja jooksul kõvasti arenenud," kommenteeris Kirss. "Kalju on hea koht, kus teha mängijana veel samm edasi, sest treenerilt on palju õppida ja meeskonnasisene konkurents on kõva."

Robert liitus Nõmme Kaljuga esmakordselt aastal 2013. Nelja hooaja jooksul on ta klubi koosseisu kuulunud 90 korral ning kaasa teinud 67 Premium liiga kohtumises. Selle aja jooksul on tal kirjas 18 väravat ning 9 resultatiivset söötu.