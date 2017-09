Katjuša-Alpecin värbas andeka Belgia mägironija

Enne seda sõitis ta kaks aastat Lotto Soudal U-23 tiimis, kirjutab Rattauudised.ee. Käesoleva hooaja alguses saavutas Cras Ronde de l’Isardil kolmanda, Tour Alsace'il neljanda ja Peace Race’il viienda koha. Hiljutisel Tour de l’Avenir'l tuli ta viiendaks.

"Just seda ma tahtsingi," lausus Cras. "Tunnen, et Katjuša-Alpecin on meeskond, mis sobib mulle ideaalselt. Tiimi mänedžeri José Azevedoga peetud vestlus veenis mind selles. Olen praegu ja edaspidi velotuuride rattur. Pärast kolme aastat U-23 tasemel on õige aeg teha samm kõrgeimale tasemele. Tunnen, et olen selleks valmis. Olen käesoleval hooajal palju võistelnud ja tunnen end ikka veel väga hästi."

Azevedo sõnul on Cras näidanud head minekut ka eraldistardis. "Tahame temast teha hea tuuride ratturi," lisas Azevedo.

Katjuša-Alpecin värbas ka 22-aastase Itaalia uusprofi Matteo Fabbro. Teisteks lisandujateks on Ian Boswell (Team Sky), Nathan Haas (Dimension Data), Alex Dowsett (Movistar) ja Marcel Kittel (Quick-Step Floors). Katjuša-Alpecin panustab jõudsalt järelekasvule, sest vaid üksikutel meestel on vanust üle 30 eluaasta.