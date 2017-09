Bergeni MM-il läheb jagamisele 240 000 eurot

kaia kanepi edu us openil

Grupisõidu eliitkategooria kuldmedalistidele eraldatakse 7667, hõbemedalistidele 5367 ja pronksmedalistidele 3067 eurot. Kuni 23-aastaste arvestuses on summad järgmised: 3833, 2683 ja 1533 eurot. Paremad juuniorid teenivad 1533, 1150 ja 767 eurot. Temposõidus on auhinnarahad poole väiksemad.

Kavas on tosin võistlust ja rahalise preemia saavad ainult esikolmikusse jõudvad ratturid ja võistkonnasõidus osalevad klubid. Meeste ja naiste auhinnaraha on võrdne, vahendab Rattauudised.ee .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel