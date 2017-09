Kehra võõrustab käsipalli Balti liigas tiitlikaitsja Cocksi

2017/18 hooaja Balti liigas osaleb 12 klubi – mullusele 11-liikmelisele seltskonnale lisandub debütant HC Tallinn. Kehra ja Cocks kuuluvad A-alagruppi koos Viljandi HC, Vilniuse VHC Šviesa, Dobele ZRHK Tenaxi ja Klaipeda Dragunasega. Teises kuuikus mängivad Põlva Serviti, HC Tallinn, Minski SKA, Zaporožje ZTR, Riia Celtnieks ja Kaunase Granitas-Karys.

Mullu kehralased Soome käsipalli valitsejaga Balti liigas ei kohtunud, kuid 2016. aasta märtsis oldi vastakuti 2015/16 hooaja veerandfinaalis. Siis jäi Kehra kodus alla 30:34 ja võõrsil 24:32 ning Cocks lõpetas hooaja Balti liiga võitjana. Praegune peatreener Kaupo Liiva tegi poolteist aastat tagasi kaasa veel mängijana.

"Cocks on muidugi väga kõva vastane igal aastal, tegemist ikka täisprofessionaalse meeskonnaga. Nad tegid hiljuti tugevad mängud Meistrite liiga eelringis ja jätkavad nüüd EHF Cupil. Usun, et meil on vastaste kohta piisavalt infot, kuigi Paavo Nelket me allikana kasutada ei saa," vihjas Liiva soomlaste treeneripingil istuvale endisele Kehra väravavahile.

"Peamine on siiski keskenduda oma meeskonna esitusele ning ootan meie meestelt tugevat etteastet," sõnas Kehra peatreener. "Oleme seadnud eesmärgiks finaalnelikusse jõudmise, et silme ees oleks kõrge siht, mille nimel pingutada. Mullu jäime väga napilt veerandfinaalis alla Põlva Servitile, nii et parandamisruumi on."

Kehralastel on endiselt vigastatud Jaan Kauge ja Ingmar Kasuk, kuid Liiva usub, et ülejäänud tiim on hästi valmis. "Oleme erinevalt eelmistest hooaegadest muutnud mängudeks valmistumist – teeme põhjalikku analüüsi nii vastasmeeskonna kui -mängijate kohta. Ja seda igaks mänguks, olgu kodused sarjad või Balti liiga," paljastas Liiva.

Tiitlikaitsja Cocks, kes mullu lisaks Balti liigale võitis nii Soome meistri- kui karikavõistlused, alustas nagu Kehragi hiljuti kodust liigat, alistades "eestlaste klubi" Siuntio IF-i 32:23. EHF-i Meistrite liiga valikmängudes kaotati napilt Lissaboni Sportingile ja Prešovi Tatranile, ent oktoobris jätkatakse EHF Cupi teises ringis ehk samas sarjas, kus Põlva Servitigi.

"Meistrite liiga kaotused kurvastasid, kuid saime hea kogemuse ning nüüd valmistume Balti liiga avamänguks väga tõsiselt," tunnistas Cocksi peatreener Gintaras Savukynas. "Kahe hooaja vahel liitus meiega viis uut mängijat, aga nad on hästi sulandunud ja meie meeskonna koostöö ja tiimivaim on heal tasemel."

Leedulasest juhendaja ei teinud saladust, et tiitlikaitsjal saab Balti liigas olla vaid üks eesmärk: "Pärast mullust edu tahame seda võidurõõmu veel maitsta, nii et muidugi tahame karikat Riihimäele jätta! Meie klubi jaoks on sel turniiril suur tähtsus, sest Soome liigas ei saa alati piisavalt kõrgel tasemel mänge, mida meeskonna arenguks vaja."

Laupäevane kohtumine Kehra spordihoones algab kell 14. Balti liiga esimene täisvoor peetakse kahe nädala pärast 30. septembril ja 1. oktoobril ning siis asuvad võistlustulle ka Põlva Serviti, Viljandi HC ja HC Tallinn.