Cramo eesmärgid: meistritiitel, VTB play-off ja Meistrite liiga põhiturniir

kaia kanepi edu us openil

"Meie hooaeg algab FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooniringist, tegemist on meie jaoks uue liigaga, peamiseks eesmärgiks on jõuda põhiturniirile," sõnas peatreenerina meeskonnas juba kuuendat hooaega alustav Alar Varrak. "VTB Ühisliigas pole meie eesmärgid muutunud, peamine on jõudmine play-off’i. Eesti meistritiitli soovime jätta Tallinnasse."

BC Kalev/Cramo korvpalliklubi esitles Baltika kvartali moelaval meeskonna uut koosseisu. Klubi on säilitanud suure osa mullusest tuumikust, lisandunud on mitmeid noori talente ja kogenud suurmeistreid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel