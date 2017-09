Šarapova enda kriitikutele: fakte teadmata ei tohiks kellelgi arvamust olla

2016. aasta Austraalia lahtistel andis Šarapova positiivse dopinguproovi, põrudes meldooniumiga, mis oli 1. jaanuarist lisandunud keelatud ainete nimekirja. Šarapova sõnul oli ta aastaid tarvitanud südamerohtu, mis sisaldas meldooniumit ja ta polnud teadlik, et see lisati dopinguainete alla. Mullu juunis määrati Šarapovale kaheaastane võistluskeeld, mille Rahvusvaheline Spordiarbitraaž lühendas 15 kuule.

Šarapova naasis aprillis võistluskarussellile ja kuna tal polnud enam edetabelikohta, sai ta mitmetelt turniiridelt vabapääsme põhitabelisse. See aga nörritas tema kaasmängijaid. Kõige kriitilisem oli kanadalanna Eugenie Bouchard, kelle arvates poleks Šarapova üldse tohtinud võistlustulle naasta.

"Ta on petis ja minu arvates ei tohiks ühelgi spordialal lasta petistel naasta," ütles Bouchard aprillis.

15. septembril on BBC eetris saade "Unstoppable Šarapova" ("Peatamatu Šarapova"), kus venelanna muuhulgas vastab ka enda kritiseerijatele. "Need kommentaarid on tehtud fakte teadmata, seetõttu ei võta ma neid tõsiselt," teatas Šarapova.

Ka šotlane Andy Murray on olnud üsna kriitiline, öeldes, et tema meelest on veider, et nii paljud tippsportlased kasutavad retseptiravimit – meldooniumi – südameprobleemide raviks. Šarapova vastas ka Murray kommentaarile: "Fakte teadmata ei tohiks kellelgi ka selles osas arvamust olla. Minu jaoks on need lihtsalt sõnad, millest saab häid pealkirju ja seetõttu tehakse neist uudiseid."

Millistest faktidest on juttu, pole täpsustatud. "Lõppkokkuvõttes on see minu karjäär. Leppisin probleemiga, tunnistasin, et eksisin ja kandsin enda karistuse ning nüüd olen tagasi," ütles ta vaid.

Šarapova ütles, et tegi vea, võttes ravimit, mis sisaldas keelatud ainete sekka lisatud meldooniumit, kuid samas avaldas ta imestus, miks seda tehti, kuna tema sõnul polevat tõendeid, et meldoonium kuidagi sportlase sooritust parandab. "Pole mingeid tõendeid, mida see aine teeb, keegi pole tõendeid leidnud. Mille põhjal see keeld määrati?" arutles Šarapova.